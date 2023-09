Sciacca. Due cani uccisi a fucilate, forse da cacciatori: indagano i carabinieri

Due cani randagi trovati morti, uccisi a colpi di arma da fuoco: secondo un’animalista che ha visto una delle carcasse, le ferite sarebbero compatibili con colpi esplosi da fucili da caccia

Il ritrovamento è avvenuto sabato scorso in contrada Guardabasso-Bordea, a Sciacca. Le carcasse dei due cani che non erano microcippati, quindi randagi, sono state rinvenute a circa 100 metri l’una dall’altra e uno di essi era all’interno di un terreno privato. La morte è inequivocabilmente avvenuta per i colpi di arma da fuoco ricevuti, secondo una signora animalista, che era presente al momeneo del ritrovamento, compatibili con colpi esplosi da fucili da caccia.

Sul posto dopo la segnalazione è arrivato il personale del servizio veterinario dell’Asp, insieme alla polizia municipale e ai carabinieri per hanno avviato le prime indagini. Le carcasse sono state prelevate e portate all’interno di una struttura dove si procederà ad effettuare le ispezioni, mentre i militari dell’arma hanno avviato le indagini, che purtroppo difficilmente porteranno all’identificazione dell’autore di questa barbarie.