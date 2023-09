Ucraina. La brutta fine del semovente francese Caesar: inseguito da un drone russo, finisce fuori strada e viene distrutto – VIDEO

Il video, diffuso dai canali filo-russi, mostra chiaramente la distruzione di un semovente Caesar di produzione francese: il primo drone manca il bersaglio, ma il mezzo francese perde il controllo e esce di strada, dando modo al secondo drone di finire il lavoro

Drammatiche immagini dall’Ucraina, dove un semovente francese Caesar è stato distrutto dalle forze russe. Il CAESAR – CAmion Équipé d’un Système d’ARtillerie – è un obice semovente da 155/52 mm, prodotto dalla azienda Nexter System per l’esercito francese ei nstallato su un telaio di camion 6×6. La Francia ha donato 12 Caesar all’Ucraina dopo aver formato almeno 40 soldati ucraini al loro utilizzo. Già maggio 2022, il Ministero della difesa ucraino ha pubblicato foto con unità già schierate sul fronte per l’impiego operativo, non è noto quanti Caesar siano rimasti a Kiev a settembre 2023.