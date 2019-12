Sciacca. Entra in tribunale con 4 coltelli: bloccato da Guardie Giurate, indagano Carabinieri

L’uomo, evidentemente poco furbo, ha fatto subito scattare l’allarme dei metal detector

In tribunale con ben 4 coltelli: 1 in nella tasca del giubbotto e altri 3 in un borsello. L’uomo è stato fermato dalle guardie giurate in servizio.

E’ stato un gesto poco furbo quello dell’uomo, un 50enne di Sciacca, che attorno alle 13:00 di oggi ha tentato di entrare al palazzo di giustizia di Sciacca con 4 coltelli addosso.

La vigilanza della KSM in servizio – Salvatore Bivona e Giuseppe Grimaldi – ha però subito rilevato la presenza di metalli addosso all’uomo e dopo averlo sottoposto ai controlli che hanno rivelato la presenza delle armi bianche, è stato chiesto l’intervento dei carabinieri.

Il 50enne è stato così fermato e trasferito presso la Caserma della Compagnia dei Carabinieri di Sciacca per accertare quali fossero le sue intenzioni.