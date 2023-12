Sciacca, il 30 Lello Analfino in piazza Scandaliato e sui social i saccensi di scatenano in commenti…

Strana scelta quella dell’amministrazione comunale di Sciacca che l’unico artista di spessore che allieterà le feste natalizie sarà in piazza Scandaliato il 30 e non il 31 dicembre



Non vogliamo essere polemici a tutti costi, ma considerato che per il 31 sono previsti i fuochi di artificio, sarebbe stato logico che i saccensi li attendessero vedendo prima il concerto di Lello Analfino. Non si capisce dunque la scelta, si può ipotizzare che il 31 l’artista fosse già impegnato in altra location, ma se questo fosse il motivo, visto il costo dell’artista ben al di sopra dei 20mila euro, con la stessa cifra si poteva optare per qualsiasi altro cantante di caratura nazionale. Oltretutto, niente togliendo al talento, Lello Analfino, che peraltro sarà accompagnato da una nuova band e non dai Tinturia, è quasi un cantante locale visto e rivisto più volte e per di più senza la sua band che lo ha reso famoso. Oltretutto il buon Analfino prima di arrivare in piazza Scandaliato si esibirà all’hotel Alicudi di Sciaccamare con un concerto chitarra e voce e sicuramente non lo farà gratis.

Sui social non appena si è diffusa la notizia i saccensi si sono scatenati in commenti non proprio positivi e spesso, come accade di rito, sono stati “bacchettati” dai soliti account palesemente fake pronti a rispondere agli “oltraggiosi contestatori”. Oltre ai cittadini saccensi, anche l’opposizione politica ha contestato i soldi spesi per le feste natalizie prelevati in buona parte dal capitolo dell’imposta di soggiorno.