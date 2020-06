Sciacca. Il mercatino resta a S.Michele e riparte sabato 6, Santangelo: “Ascoltate tutte le parti buona soluzione”

Il mercatino settimanale riparte e resta come da tradizione nel quartiere di San Michele, le parti in causa hanno trovato l’accordo

Dopo tante polemiche e interrogazioni di alcuni consiglieri comunali, come auspicato dalla presidente della Commissione sanità Carmela Santangelo, nella tarda mattinata di oggi si è tenuta una riunione tra i mercatisti, la Polizia municipale, i tecnici del Comune e l’assessore al ramo, nel corso della quale si è trovata l’intesa per la riapertura del mercato settimanale.

L’avvio del nuovo corso post covid-19 è previsto per sabato 6 giugno e sempre nella piazza Gerardo Noceto, a San Michele di Sciacca. Il consigliere Carmela Santangelo esprime soddisfazione per l’esito positivo della vicenda che aveva perorato con vigore: “Apprendo che il mercatino settimanale rimarrà a San Michele e non verrà spostato come altri avevano proposto e che le parti abbiano trovato un accordo”.

Sotto il profilo tecnico ci saranno alcune variazioni dettate dalle norme anti Covid-19. Gli operatori presenti saranno 72, ma per garantire il distanziamento tra le strutture hanno dovuto rinunciare ad alcuni spazi.

Inoltre per fare rispettare le regole imposte dalle norme anti Covid-19 oltre agli agenti della Polizia municipale ci saranno anche i volontari dei Vigili del Fuoco in Congedo e della Guardia Costiera Ausiliaria.