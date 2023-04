Sciacca. “Le sette parole” con la regia di Salvatore Monte in scena il 4 e 5 aprile, Chiesa della Badia Grande

Le “Sette Parole”, momento di valenza culturale importante che precede i riti del triduo pasquale “CRUCIFIXUS”

Il regista saccense Salvatore Monte che ha curato anche l’allestimento de “Le ultime sette parole”, in questo video anticipa in cosa consiste questo lavoro teatrale, che vede la presenza di attori, coro e cantanti solisti, che andrà in scena domani sera del 4 Aprile alle ore 21:00 ed in replica la sera del 5 aprile sempre alle ore 21:00 all’interno della Chiesa della Badia Grande di Sciacca.

L’organizzazione e la promozione dell’evento culturale è curata dal Museo dei 5 sensi di Sciacca che custodisce e rende fruibile l’affascinante chiesa della Badia Grande in collaborazione, in questa specifica occasione, con lo staff artistico che segue gli spettacoli di Monte.

L’ingresso è limitato a 100 persone per singole messa in scena. Per info e prenotazioni è possibile contattare il 3493534933. Le modalità di accesso saranno gestite tramite apposita prenotazione e maggiori dettagli saranno resi noti nel corso delle prossime giornate.

In scena gli attori

In scena gli attori

MICHELE CIRAFISI, ANNA LIA MISURACA, TIZIANA MARINO,CALOGERO CIRAFISI,ELINA SALOMONE, GIOVANNI GIGLIO, RICCARDO PLAIA,VINCENZO TURTURICI, VINCENZO CIRAFISI ed EMANUELA BONGIOVÍ. Per la prima in scena anche il piccolo FRANCESCO SCLAFANI. A curare la direzione musicale sarà Riccardo Plaia che dirigerà il coro composto da Enza Bivona, Giusy Bono, Michela Burgio,Domenica Craparo, Anna Piantieri, Sina Monastero, Jacqueline Gueli, Sina Piazza, Laura Ciaccio, Elena Guardino, Maria Concetta Valenti, Carmela Monastero, Maria Luisa Fazio, Lida Quintiliani, Rosanna Guardino, Leonarda Fazio, Pino Daniele Nicolosi, Calogero Marotta, Maurizio Parisi, Domenico Macaluso, Calogero Verde, Luca Trizzino, Gianni Rizzuto, Franco Nobile, Rosanna Bentivegna, Gianni Romeo, Francesca Giordano, Alessandro Abruzzo,Enrica Curreri, Antonino Mandracchia, Sandra La Rocca, Anna Catania.

Salvatore Monte presenta

CROCIFIXUS – Le ultime sette parole

Una celebrazione musicale scritta e diretta da Salvatore Monte

Cast

Vincenzo Cirafisi è Il Narratore

Calogero Cirafisi è Gesù

Elina Salomone è Giuda Iscariota

Michele Cirafisi è Il Tentatore

Tiziana Marino è Maria Maddalena

Giovanni Giglio è Giovanni

Anna Lia Misuraca è Maria

Riccardo Plaia è Ponzio Pilato

Vincenzo Turturici è Lo Spirito Santo

E con

Emanuela Bongiovi e Francesco Sclafani

E con

Dirige il coro Riccardo Plaia

Promozione e valorizzazione a cura del Museo dei 5 Sensi di Sciacca

Organizzazione generale – Angela Fazio

Direzione artistica – Alfonsina Pusateri

Direzione di scena – Valeria Friscia

Effetti scenografici – Pippo Puleo

Macchinisti – Amindore Ambrosetti, Giuseppe Fazio, Gabriele Fazio

Service audio – Mario Chiarello e Luigi Intravaia

Fonica – Leonardo Raso

Costumi – Loredana Guardino

Aiuto Regia – Consuelo Ciaccio

Regia Salvatore Monte

Un sentito ringraziamento a Padre Giuseppe Calandra e Don Rino Lauricella