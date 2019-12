Sciacca. Milioti e Bono su buca pericolosa in Via dei Limoni: “La transenna si è accasciata, sindaco intervenga”

“La transenna ormai stanca ha smesso di svolgere la sua funzione e si è accasciata ai bordi della strada”, tuonano i due consiglieri di opposizione



I due consiglieri di opposizione Calogero Bono e Giuseppe Milioti intervengono oggi per segnalare la grave situazione che interessa una “storica” buca in via dei Limoni.

“Precaria e pericolosissima la condizione in cui si trova il manto stradale della Via dei Limoni. Da più di un anno al centro della carreggiata è stata collocata una transenna che ha costretto diversi residenti a percorrere la via con grandi difficoltà. Diverse le segnalazioni fatte senza che l’amministrazione comunale sia intervenuta anche solo per fare un sopralluogo e capire veramente come intervenire nell’immediato per tamponare la situazione di pericolo.

Oggi arriva ai sottoscritti l’ennesima segnalazione da parte di uno dei residenti perché la situazione non attanzionata, continua a peggiorare con le piogge di questi ultimi giorni come si può notare dalle foto.

La transenna ormai stanca ha smesso di svolgere la sua funzione e si è accasciata ai bordi della strada. Adesso a prescindere da qualsiasi considerazione tesa ad evidenziare l’incapacità ormai certificata di chi ci governa chiediamo al Sindaco e all’assessore al ramo di intervenire nell’immediato prima che qualcuno si faccia veramente male”.