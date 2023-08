Sciacca. Opposizione chiede al sindaco perchè sono stati bloccati i commenti su pagina Fb ufficiale del Comune

I commenti sulla messaggistica istantanea della pagina Facebook ufficiale del Comune di Sciacca sono stati disattivati e l’opposizione chiede al Sindaco di conoscerne il motivo



“Ho appreso, visitando la pagina Facebook ufficiale del Comune di Sciacca, e gli articoli pubblicati da organi di stampa che dal mese di giugno 2023 è stato inibito ai fruitori della pagina Facebook del Comune di Sciacca di commentare i post ed inviare messaggi privati”. Scrive in una interrogazione al Sindaco Fabio Termine il Presidente del Consiglio Comunale Ignazio Messina.

“Stante l’importanza dello strumento utile ai cittadini come ai turisti- continua Messina – per rimanere aggiornati e ricevere informazioni sulla città, nonché l’importanza di uno strumento a garanzia della partecipazione attiva dei cittadini ed anche a garanzia della democrazia.

Nella sua qualità di Segretario Generale e di responsabile ad interim del i settore sono a chiederle:

– La motivazione per la quale è stata presa questa drastica decisione; – Se esiste un piano editoriale della pagina Facebook del comune di Sciacca e quale è eventualmente l’entità del capitale umano ed economico per la gestione; – Quando si intende ripristinare il servizio. Trattandosi di un tema di fondamentale importanza, in quanto i social network sono oggi l’agorà più seguita ed utile ad un confronto trasparente con i cittadini le sollecito l’urgenza della risposta”.

Il Presidente del Consiglio Comunale, pone una serie di quesiti che aprono uno squarcio sulla gestione della pagina che essendo gestita con i soldi comunali, dovrebbe essere controllata da tutto il Consiglio Comunale e non dalla sola maggioranza e da come evince dalle domande poste, l’opposizione è all’oscuro delle dinamiche di gestione visto che chiede lumi.

Ad una delle domande poste da Messina, quella relativa al perché sia siano disattivati i commenti, non è difficile rispondere, è risaputo infatti che chiunque gestisce una pagina su Facebook, disattiva i commenti quando questi non sono di gradimento al gestore.