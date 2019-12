Sciacca. Raccolta rifiuti: domani 1 gennaio sospesa la raccolta UMIDO, buone feste…

Servizio raccolta rifiuti, “regalo di capodanno” per i saccensi: domani non ci sarà la raccolta dell’umido

Il Comune di Sciacca ha appena comunicato che domani domani, mercoledì 1 gennaio, a causa della chiusura dei centri di smaltimento, il servizio di racolta dell’umido non potrà essere svolto.

Per domani, 1 gennaio 2020, giorno di sospensione del servizio, dunque, non si debbono uscire i mastelli dei rifiuti con la frazione organica, e non si deve neanche conferire nei cassonetti situati nelle aree periferiche non raggiunte dal servizio porta a porta.

Giovedì 2 gennaio invece il servizio di raccolta verrà regolarmente svolto, come da eco calendario (indifferenziato).

PS

