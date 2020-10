Sciacca. Ritrovato a Piana di Scunchipani il pensionato scomparso: è confuso, ma sta bene

È finita bene al disavventura del pensionato di 80 anni di Sciacca che ieri era scomparso in zona ospedale: è stato ritrovato in stato bagnato e in stato confusione, ma sta bene



Si erano mobilitate tutte le forze di polizia, i vigili del fuoco, la polizia municipale e la Protezione civile, nella ricerca dell’ottantenne scomparso, ma a trovarlo è stato un’automobilista che transitava in zona Piana di Scunchipani, a pochi chilometri dell’uscita da Sciacca, strada che va on direzione Palermo.

Scattato l’allarme una pattuglia della polizia si è recata sul posto ed hanno accertato che si trattava proprio dell’anziano ritenuto scomparso nel pomeriggio di ieri. L’uomo a causa delle pioggia era bagnato ed infreddolito, ma in buone condizioni anche se in stato confusionale. In via precauzionale è stato portato all’ospedale Giovanni Paolo II, paradossalmente il luogo da cui era scomparso.