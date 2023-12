Sciacca. Si dimette l’assessore Sabella: “Lascio l’incarico di assessore per motivi strettamente personali”

“È stata un’esperienza breve ma intensa e proficua, da un punto di vista sia amministrativo che umano. Lascio l’incarico di assessore per motivi strettamente personali”

Lo scrive il prof. Francesco Sabella per comunicare le sue dimissioni da assessore al Comune di Sciacca. “Ringrazio tutti, – aggiunge Sabella – il sindaco, gli assessori, il Consiglio comunale, i dirigenti, i funzionari, i dipendenti comunali con cui mi sono interfacciato in questo anno e mezzo di amministrazione, in un ruolo nuovo della mio percorso di vita e di grande responsabilità al servizio dei cittadini e dell’istituzione comunale. E un grazie agli organi d’informazione”