Sciacca. Tratto di statale 115 chiuso nella notte per indagini strutturali alla galleria Belvedere: ecco viabilità alternativa

L’Anas ha comunicato che eseguirà delle indagini strutturali nella galleria Belvedere, nel tratto della strada statale 115 che costeggia la città di Sciacca

Le indagini saranno eseguite nelle ore serali e notturne, dalle ore 20 alle ore 7 del mattino a partire da questa sera, lunedì 22 giugno 2020. Gli esami dovrebbero durare quattro/cinque giorni, da quanto comunicato.

L’Anas, negli orari delle indagini, chiuderà il tratto di strada interessato.

Il Comando della Polizia Municipale ha elaborato un piano di disciplina del traffico: chi proviene da Trapani ed è diretto ad Agrigento dovrà imboccare la via Pompei, salire per via Ferraro e per Monte Cronio per poi scendere da via Aldo Moro e uscire in Via Ghezzi. Percorso inverso per chi proviene da Agrigento ed è diretto in direzione Trapani.

Si è appreso che procedono regolarmente, secondo crono-programma, i due cantieri per la messa in sicurezza, con la sistemazione dei guard rail, di due viadotti della statale 115 in territorio di Sciacca.