Sciacca. Ultime prove per “Icaro, un angelo tra le stelle” prima del debutto del 28 Luglio

Continuano senza sosta le prove dello spettacolo “Icaro, un angelo tra le stelle”. È iniziata la prevendita dei biglietti

Dopo la presentazione al pubblico, nelle prossime giornate avrà inizio l’allestimento dello spettacolo proprio davanti la Basilica di San Calogero al Monte a Sciacca

Il cast, impegnato da un mese ormai nella fase di prova, si è riunito per dare il via alle prove generali. Attori, solisti e coristi insieme per cucire le diverse scene che compongono la nuova messa in scena scritta e diretta da Salvatore Monte con il supporto di Calogero Dimino per la parte coreografica e di Riccardo Plaia e Francesco Barbata per quella musicale.

La messa in scena è prevista dal 28 al 31 Luglio sulla vetta del Monte Kronio. Nelle prossime giornate saranno rese note le aree parcheggio e gli orari di accesso all’area dello spettacolo. È in corso la prevendita dei biglietti.