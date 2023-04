Scicli (RG). Un malore improvviso si porta via Alessia Musumeci a soli a 39 anni: lascia il marito e 2 figli piccoli

L’ennesimo malore improvviso, stronca la vita di una giovane mamma, che lascia nella disperazione il marito e due figli ancora piccoli: inutili i soccorsi

Il decesso è avvenuto nella mattinata di ieri 19 aprile nell’abitazione di Scicli in provincia di Ragusa. La vittima è Alessia Musumeci, di Scicli, che avrebbe compiuto 40 anni il mese prossimo. La giovane donna che non aveva problemi di salute, è morta improvvisamente colpita da un malore che non le ha lasciato scampo, inutile l’intervento dei sanitari del 118, chiamati dai familiari, arrivati sul posto hanno eseguito vari tentativi per rianimarla ed infine non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Alessia lascia il marito Peppe e due figli piccoli.

La 39enne a Scicli era molto conosciuta e non appena la notizia del decesso si è sparsa, sui social in molti hanno postato messaggi di cordoglio. Mimma Giuffè scrive: “Cuore nostro sei andata via per sempre non doveva andare così stupendissima grande donna e meravigliosissima mamma, resterai per sempre nel mio cuore, tesoro mio”.

Salvatore Mancino: “Ciao amica mia riposa in pace e ricorderò sempre i bei momenti trascorsi insieme sei sempre stata solare è disponibile con tutti. Rip angelo grande”. E ancora, Laura Mormina scrive: “Non ci posso credere, ti ho vista nascere e crescere sempre col sorriso in bocca dolcissima ragazza e mamma stupenda. Veglia sempre sulla tua famiglia buon Paradiso dolce”.