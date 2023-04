Sasà Salvaggio torna a presentare il Carnevale di Sciacca 2023 e sarà affiancato da tanti nomi noti

Grande ritorno a Sciacca di Sasà Salvaggio, il comico palermitano sarà il presentatore della quattro giorni dell’edizione 2023 del Carnevale di Sciacca

La Meridiana Eventi, la società che si è aggiudicato l’organizzazione del carnevale di Sciacca in programma sabato 20 e domenica 21 maggio ed a seguire la settimana seguente sabato 27 e domenica 28, ha scelto come presentatore della kermesse l’ “usato sicuro”, Sasà Salvaggio, conoscitore della manifestazione per averla già presentata. Ad affiancarlo nelle varie serate, ci saranno nomi noti della spettacolo, tra cui, Matilde Brandi, Manuela Arcuri, Stefania Orlando e Francesca Rettondini.