Anche la Francia testa il “deterrente nucleare”: lanciato missile strategico M51 dal sottomarino Le Terrible

Il missile balistico francese M51 è stato lanciato dal sottomarino a propulsione nucleare francese di classe Triomphant “Le Terrible” [S619] : l’arma è entrata in servizio per la prima volta ben 13 anni fa, nel 2010

Test di un missile M51 lanciato dal sottomarino nel Le Terrible nel 2010

Ancora test di missili nucleari, ma questa volta si è svolto in Europa. Il sottomarino francese a propulsione nucleare Le Terrible ha lanciato ieri un missile balistico M51 mentre navigava nella baia di Audierne, nella costa del Finistère, in Bretagna, sul lato atlantico della Francia. Il missile, disarmato della testata nucleare che potrebbe trasportare in caso di reale impiego, è poi caduto in mezzo all’Atlantico.

Il test, considerato un successo dal Ministro della Difesa di Parigi, conferma “le capacità di deterrenza della Force océanique stratégique (FOST)”. Si tratta dell’undicesimo lancio di prova di un missile M51 da parte della Marina francese e la sua riuscita è stata annunciata dal ministero della Difesa francese Sébastien Lecornu con un post sul suo account Twitter ufficiale.

Tir d’essai réussi du missile M51 depuis le SNLE Le Terrible ! Le succès de ce tir d’essai – le 11ème du M51 -, sans charge militaire, matérialise la crédibilité et la robustesse de notre dissuasion nucléaire. Merci à @DGA,@CEA_Officiel, @Armees_Gouv pour la conduite de ce tir. pic.twitter.com/VjVCqIrRVp — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) April 19, 2023



L’M51 è un missile balistico francese entrato in servizio per la prima volta nel 2010, il penultimo test era stato effettuato il 28 aprile 2021, dal centro di test missilistici di Biscarosse. Lo sviluppatore e produttore del razzo è Ariane Group, una joint venture tra Airbus e Safran.

L’M51 lanciato ieri è probabilmente l’ultima versione modernizzata degli M51, vale a dire l’M51.3. Questa nuova variante ha visto la riprogettazione del terzo stadio (per il trasporto di nuove testate militari) e la modernizzazione di alcuni sistemi. Dovrebbe entrare in servizio nel 2025 all’interno dei quattro SSBN del FOST.

Il ministro della Difesa francese Sebastien Lecornu ha specificato che durante il test di ieri, il missile M51 era senza testata. L’M51 fa parte della deterrenza nucleare della difesa francese ed il test era sotto il controllo e la supervisione della Direzione Generale degli Armamenti [DGA] e del Ministero della Difesa francese, che ha affermato che il test è stato effettuato “nel rigoroso rispetto degli impegni internazionali della Francia”.

L’M51 è alto 12 metri e ha un diametro di 2,3 metri e può portare testate nucleari da 150 kilotoni: la bomba atomica Little Boy lanciata su Hiroshima nel 1945 aveva una potenza pari a 16 kilotoni.

Il missile balistico francese è a combustibile solido a tre stadi e la sua velocità massima di volo è di Mach 25 ed è in grado di raggiungere un obiettivo tra gli 8.000 e i 10.000 km di distanza. Per le sue caratteristiche l’M51 è da considerarsi ad oggi uno dei missili SLBM più temibili al mondo.