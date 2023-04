Il segretario generale della NATO Stoltenberg è in visita in Ucraina

Stoltenberg è stato visto”mentre rendeva omaggio ai soldati ucraini caduti in piazza San Michele” a Kiev

Jens Stoltenberg è oggi in visita in Ucraina: “Il segretario generale della NATO è in Ucraina. Rilasceremo maggiori informazioni il prima possibile”, ha dichiarato il funzionario dell’organizzazione militare.

Stamattina media ucraini hanno riferito della visita di Stoltenberg scrivendo anche che ha reso omaggio ai soldati ucraini caduti in piazza San Michele a Kiev.