Scoglitti (RG). Suv si scontra con mezzo pesante: muore imprenditore 67enne. Inutile l’arrivo dell’elisoccorso

Tragico incidente nella mattinata di oggi, muore un imprenditore di Gela: si scontra con il suo suv con un mezzo pesante



È accaduto nella tarda mattinata di oggi, domenica 4 dicembre, provinciale 31 per Scoglitti, frazione di Vittoria, in territorio di Gela. La vittima è il sessantasettenne Biagio Cocchiaro di Gel, imprenditore del settore agricolo. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida del suo suv, quando, per cause in corso di accertamento si è scontrato con mezzo pesante. Nell’impatto il 67enne è rimasto gravemente ferito e sul posto sono arrivati gli uomini del 118 che hanno richiesto l’intervento l’elisoccorso, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare ed è deceduto. Il conducente del mezzo pesante, invece, non ha riportato particolari ferite. I rilievi per stabilite la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri.