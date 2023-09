Scontri all’interno della Nato: l’Ucraina farà causa a Polonia, Ungheria e Slovacchia per l’embargo sul grano

L’Ucraina citerà in giudizio Polonia, Ungheria e Slovacchia per il loro rifiuto di revocare l’embargo all’importazione dei prodotti agricoli ucraini

Lo ha annunciato il rappresentante ucraino per il Commercio, Taras Kachka, in un’intervista al Playbook di Politico.eu. “E’ importante dimostrare che queste azioni sono legalmente sbagliate. Ed è per questo che inizieremo i procedimenti legali domani”, ha affermato Kachka domenica sera.

I tre Paesi in questione hanno detto alla Commissione europea che venerdì scorso ha deciso di consentire le vendite di grano ucraino in tutta l’Ue, che ignoreranno la decisione e continueranno a imporre i propri divieti sul grano ucraino.

Kiev, che ormai pensa che tutto ciò che vuole gli deve essere dato a prescindere, ha reagito scagliandosi contro i tre Paesi che sono all’interno di Eu e Nato: “Ai nostri occhi queste misure di Ungheria, Polonia e Slovacchia sono una dichiarazione di totale sfiducia nei confronti della Commissione europea”, ha detto Kachka.