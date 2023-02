Scontro auto moto sulla Noto-Rosolini: muore un trentenne di Vittoria, grave una ragazza trasportata in elisoccorso

In un terrificante scontro frontale tra un’auto e una moto, un motociclista trentenne è morto e una ragazza seduta dietro è gravissima ed è stata trasportata in elisoccorso a Catania

È accaduto nella tarda mattinata di oggi sulla strada che collega Rosolini e Noto nel siracusano. La vittima è Diego Lauria, 30enne di Vittoria. Secondo una prima ricostruzione la vittima era alla guida di una moto, con una ragazza seduta dietro, quando per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un’auto guidata da una donna di 72 anni che si stava dirigendo verso Rosolini. Nel violentissimo impatto i due giovani sono stati sbalzati a parecchi metri di distanza dalla moto e il 30enne è morto sul colpo, mentre la passeggera anche lei 30enne, di Piazza Armerina, è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in elisoccorso all’Ospedale Cannizzaro di Catania.

Sul luogo dell’incidente oltre a tre ambulanze arrivate da Avola, Noto e Rosolini, sono sono intervenuti i carabinieri della stazione di Rosolini che si spno occupati degli accertamenti del caso e la polizia municipale per i rilievi.