Scontro tra auto e furgone sulla Palermo-Agrigento: muore un 66enne e 2 feriti, donna trasportata in elisoccorso

Il bilancio dello scontro sulla Palermo-Agrigento tra un’auto e un furgone è di un morto e di due feriti, tra cui una donna trasportata in elisoccorso

È accaduto questa mattina intorno alle 6,50 sulla Palermo-Agrigento in territorio di Mezzojuso. La vittima è Cono Gugliotta di 66 anni residente a Enna. Secondo una prima ricostruzione, Gugliotta, era alla guida di una Fiat Seicento con accanto la sorella minore Maria Rosaria di 61, quando per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un furgone guidato dal 32enne V.M.. Nel violento impatto il 66enne è morto sul colpo, mentre la sorella, rimasta ferita gravemente è stata trasportata in elisoccorso al Civico di Palermo. Ferito anche il conducente del furgone, trasportato al Buccheri La Ferla di Palermo. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto oltre al personale del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco per la rimozione dei mezzi, la polizia stradale per la gestione del traffico e gli accertamenti della dinamica e le squadre dell’Anas per consentire la riapertura del tratto di strada interessato dall’incidente.