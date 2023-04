Secondo le carte Usa “top secret”, Taiwan non può fermate la Cina che potrebbe soffocarla senza neanche invaderla

La talpa americana Jack Teixeira con la pubblicazione dei documenti segreti ha svelato gli “altarini” non solo sui russi, ma anche sulla Cina, la cui superiorità aerea sui cieli sarebbe devastante per Taiwan

Diversi documenti segreti americani pubblicati sulla chat Discord da Jack Teixeira riguardano anche la Cina e rivelano che l’intelligence di Washington teme la forza dell’Esercito popolare di liberazione, la cui superiorità aerea nello Stretto non darebbe scampo alle difese di Taiwan.

In particolare in uno dei rapporti ormai di dominio pubblico, si legge che secondo il Pentagono i jet cinese in caso di attacco acquisirebbero rapidamente il controllo dello spazio aereo intorno a Taiwan. Inoltre ci sono dubbi che il sistema di difesa dell’isola sarebbe in grado di individuare con precisione e contrastare i missili lanciati dai cinesi.

Un altro documento nei leaks di Discord, c’è l’ammissione che solo la metà della flotta di aerei taiwanesi sarebbe in grado di ingaggiare il nemico e anche se si accorgessero di un attacco imminente, l’aviazione di Taipei avrebbe bisogno di una settimana per ritirare all’interno di rifugi protetti i loro cacciabombardieri, dando tutto il tempo ai cinesi avrebbero per bombardali e distruggerli quando sono ancora fermi al suolo.

Ma ciò che gli Usa temono ancor di più è il Missile ipersonico cinese DF-27, che secondo la valutazione degli analisti del Pentagono ha un raggio operativo tra i 5 mila e gli 8 mila chilometri e “avrebbe un’alta probabilità” di perforare i sistemi di difesa degli Stati Uniti.

I cinesi da parte loro, con le grandi manovre tra l’8 e il 10 aprile, intorno a Taiwan, hanno mostrato al mondo che l’Esercito popolare di liberazione potrebbe effettuare un blocco aeronavale intorno all’isola, soffocando la sua economia senza neanche mettere in atto un’invasione. Per stessa ammissione del ministro degli Affari economici di Taipei, Wang Mei-hua, infatti, se i cinesi tagliassero le rotte navali seguite dalle navi cisterna che la riforniscono costantemente di gas liquefatto, le riserve di gas stoccate nell’isola durerebbero solo 11 giorni.