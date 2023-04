Ucraina. Mosca ha modificato le bombe tradizionali rendendole pilotabili a distanza: più economiche dei missili e difficili da intercettare

La guerra costa e il Cremlino per risparmiare i missili da crociera, molto costosi, ha modificato le bombe classiche rendendole intelligenti, che faranno da supporto aereo alle truppe impegnate sul campo in Ucraina



Mosca ha trovato il modo di colpire il territorio ucraino ad un costo molto basso. La novità consiste nel modificare le sue bombe tradizionali dotandole di sistemi di guida, un’alternativa economica ed efficace che le permetterà di risparmiare i missili da crociera molto costosi e dai tempi lunghi di produzione. In pratica si tratta delle bombe tradizionali, convertite utilizzando sistemi UMPK (unified module for gliding and guidance), che diventano ordigni intelligenti.

A darne notizia è il Kyiv Independent, secondo cui questa modifica è una seria minaccia per l’Ucraina, questi nuovi ordigni modificati infatti, possono essere sganciati dai bombardieri russi da distanze relativamente sicure e colpire in maniera precisa e devastante.