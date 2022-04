Si dà fuoco in diretta su TikTok per una sfida “fire challenge”: 14enne gravissimo trasportato in elisoccorso

Una stupida sfida su TikTok si trasforma in tragedia: ragazzino di 14 anni si dà fuoco in diretta ed è gravissimo

Un 14enne di Arezzo ha deciso di partecipare ad una pericolosa sfida “fire challenge” lanciata su TikTok. Il ragazzo per partecipare ha quindi preso una bottiglia con l’alcol, ma qualcosa è andato storto e mentre era da solo nel giardino di casa in diretta social, la bottiglia gli è esplosa fra le mani, con le fiamme che lo hanno raggiunto ed avvolto.

Lo scoppio della bottiglia fortunatamente è stato udito anche dai vicini di casa che hanno chiamato i soccorsi e avvertito i genitori. Sul posto è arrivata un’ambulanza e un’automedica, ma i sanitari a causa delle gravi ustioni, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso che è atterrato allo stadio comunale e ha trasportato il 14enne all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove si trova ricoverato. Secondo il bollettino medico, il ragazzo ha riportato ustioni gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita e resterà in coma farmacologico per qualche giorno.

Secondo quanto ricostruito, la mamma conosceva la passione del figlio per Tik Tok e per questo gli aveva più volte raccomandato di non giocare con il fuoco, ma la tentazione della sfida è stata troppo forte e non appena la donna è uscita di casa il ragazzo ha messo in atto in diretta il suo proposito finito male.