Si trova una catena d’acciaio tesa tra due alberi: 25enne su moto da cross muore sul colpo

Stava facendo motocross con gli amici in campagna, quando sulla stradella si è trovato una catena d’acciaio posizionata tra due alberi: è morto sul colpo

Il terribile incidente è accaduto domenica 17 marzo nelle campagne tra Bisenti e Castiglione Messer Raimondo, in provincia di Teramo. La vittima è Damiano Bufo di 25 anni residente a Pineto (Teramo). Secondo quanto al momento ricostruito, i l giovane era insieme ad altri sei amici nelle campagne in contrada San Nicola di Bisenti, per fare allenamento da motocross e mentre percorreva le stradelle sterrate, improvvisamente davanti si è trovato una catena d’acciaio tesa tra due alberi che delimitava una proprietà privata. Il 25 anni non è riuscito a evitarla e la catena è finita contro con il collo. Nell’impatto che è stato violentissimo, il 25enne che indossava il casco, è stato sbalzato per diversi metri prima di cadere a terra, con il colpo che gli ha provocato una grave emorragia che non gli ha lasciato scampo.

Gli amici hanno subito chiamato i soccorsi e i sanitari del 118 giunti sul posto da Bisenti, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso partito da Pescara ma inutilmente: il giovane è deceduto a causa delle lesioni riportate. I carabinieri del Nucleo operativo del comando provinciale di Teramo, guidati dal tenente colonnello Carmelo Grasso, hanno escluso subito l’ipotesi di un attentato e per cercare di chiarire la dinamica hanno posto sotto sequestro sia la moto del 25enne, che la catena, che era lì da tempo, posta probabilmente a delimitare un’area privata. Bisognerà capire se la catena poteva stare lì, a che altezza era fissata e se era ben segnalata. Al momento non ci sono indagati e quindi il fascicolo aperto dalla pm teramana Monia Di Marco non prevede reati, anche se opera nell’ambito del sinistro stradale.