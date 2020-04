Sicilia. La Regione approva lo stop del pagamento del bollo auto per le famiglie a basso reddito: ecco i dettagli

La commissione Bilancio della Regione Sicilia ha approvato lo stop al pagamento del bollo auto per le famiglie a basso reddito

L’esenzione, non è ne per tutti ne per sempre, ma è relativa al solo anno 2020 e riguarda le automobili fino a 1.400 di cilindrata possedute da nuclei familiari con un reddito inferiore a 15 mila euro annui. Il provvedimento è previsto in un articolo della finanziaria regionale votato ieri in commissione Bilancio all’Ars.

L’articolo in questione stabilisce che nel 2020 non sia dovuto il bollo per le automobili fino a 1.400 di cilindrata possedute dalle famiglie con un reddito inferiore a 15 mila euro annui.

L’esame del documento finanziario procede a rilento e ancora c’è da trovare le coperture finanziarie. La seduta a Sala d’Ercole è stata spostata a lunedì, con la conseguenza che verosimilmente si entrerà nel merito della finanziaria solo martedì, ultimo giorno utile per l’approvazione, quando al 30 aprile mancheranno solo 48 ore.