Sicilia. Trasporto pubblico, Ugl chiede tavolo permanente di monitoraggio sicurezza: si rispettino le regole Covid

L’ Ugl Sicilia, chiede un tavolo permanente di monitoraggio sicurezza sul trasporto pubblico locale e il rispetto delle regole Covid-19

“Con la seconda fase della pandemia con coincidenza della stagione autunnale, – scrivono in una nota Giuseppe Messina, Segretario Ugl Sicilia e Giuseppe Scannella, Segretario regionale Ugl Autoferro – il trasporto pubblico locale torna sul banco degli imputati. Ugl chiede al Presidente della Regione Siciliana Musumeci che sul TPL, così come sulla scuola e sulla sanità, si presti assoluta attenzione e si accerti la reale ed effettiva applicazione dell’Ordinanza contingibile ed urgente n.42 del 15 ottobre 2020, nel rispetto della salute dell’utenza e degli autisti che, importando ed esportando il Covid nell’esercizio delle loro funzioni, vanno tutelati.



Non siamo certi che la norma contenuta nell’articolo 3 dell’Ordinanza relativa alla capienza del 80 per cento nei mezzi di TPL sia recepita e fatta applicare dalle società del trasporto pubblico e privato e chiediamo al Presidente Musumeci l’apertura di un Tavolo permanente, in relazione alle problematiche Covid, tra istituzioni, associazioni datoriali e sindacati per monitorare l’andamento della pandemia.

Come Ugl ci chiediamo che fine abbia fatto il Protocollo di sicurezza sul quale abbiamo lavorato per più di 2 mesi con datoriali e sindacati insieme all’assessore regionale al Lavoro Antonio Scavone per la definizione di regole precise a salvaguardia della salute degli autisti e degli utenti sui mezzi di trasporto.

Il Protocollo sicurezza oggi è più che mai attuale per la necessità di arieggiare all’interno i mezzi, per controllare l’uso delle mascherine a bordo, per il distanziamento ed il rispetto dell’80 per cento della capienza.

Siamo certi della grande attenzione che il Governatore della Regione Siciliana vorrà presta a questo settore, come a quelli della scuola della salute e pertanto rinnoviamo la richiesta di massima attenzione al TPL ed al trasporto extraurbano”.