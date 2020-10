Covid-19. Sambuca di Sicilia da ieri sera è “Zona Rossa”: si potrà entrare ed uscire solo per necessità primarie

“È stata appena pubblicata l’ordinanza contingibile e urgente n. 46 del 16/10/2020 riguardante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da Covid-19 nel territorio del comune di Sambuca dì Sicilia. Ce la faremo”

Questo il post sulla sua pagina Facebook del sindaco di Sambuca di Sicilia Leo Ciaccio, con il quale comunica che la cittadina è stata dichiarata dal Presidente della Ragione Nello Musumeci “Zona Rossa”.

Si tratta di un provvedimento – QUI LA DELIBERA IN PDF – ampiamente annunciato già da qualche giorno, conseguenza del focolaio di coronavirus scoperto in una Rsa, che ha contagiato diversi soggetti tra degenti e operatori sanitari, oltre a due persone che sono decedute, ma in ospedali palermitani. In totale a Sambuca di Sicilia i positivi al momento sono 59, situazione allarmante che è sfociata nel provvedimento restrittivo firmato ieri sera dal presidente della Regione Musumeci.



Sambuca di Sicilia dunque è stata dichiarata “Zona Rossa” e da ieri sera si potrà entrare ed uscire solo per situazioni regolate da alcune deroghe: