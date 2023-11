Sinner batte  Medvedev in tre set e conquista la finale delle Atp Finals 2023

Jannik Sinner inarrestabile, batte anche Daniil Medvedev in tre set e conquista la finale delle Atp Finals 2023. Stasera conoscerà il suo avversario tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic

Dopo 2 ore e 30 minuti di gioco con lo score di 6-3, 6-7, 6-1, il tennista altoatesino batte anche Daniil Medvedev. Si tratta della terza vittoria di fila contro il russo, ancora una volta al termine di una battaglia tennistica e di nervi. Sinner è rimasto in partita nei momenti di difficoltà, Medvedev è apparso nervoso, il che gli è costato cadere di schianto nel terzo parziale.

Il primo set è di Sinner in 46′. L’altoatesino archivia il parziale con lo score di 6-3 in 45 minuti, capitalizzando il break concesso da Medvedev nel quarto gioco. Un passaggio a vuoto costato carissimo al russo che ha commesso 4 errori consecutivi da 40-0. Sinner ha faticato a mettere la prima in campo (solo 51%), ma è rimasto freddo e lucido nei momenti di difficoltà.