Siracusa, 35enne muore dopo aver salvato due ragazzini che stavano annegando: il corpo ritrovato dopo ore di ricerche

Un 35enne è morto dopo aver salvato due ragazzini che rischiavano di annegare in mare, il corpo senza vita è stato r itrovato nel pomeriggio di ieri

La tragedia si è consumata in zona Marchesa tra Siracusa e Avola. La vittima è Vito Bugliarello, 35enne di Floridia, morto dopo avere salvato due ragazzini che stavano annegando. Secondo alcuni testimoni, Bugliarello ha visto due ragazzini che dopo essere finiti in mare stavano annegando. Immediatamente si è precipitato a soccorrerli, dapprima ha legato due teli, formando una corda, per poi lanciarli verso di loro e uno è riuscito ad aggrapparsi alla corda di fortuna, per poi aiutare l’amico a mettersi in salvo. Ma nel trambusto il 35enne è scivolato in acqua e nella caduta, si ipotizza che possa essersi ferito gravemente tanto da impedirgli di nuotare. Poi la forza delle onde lo avrebbero trascinato al largo facendo perdere le sue tracce.

Scattato l’allarme sono iniziate le ricerche, andate avanti senza sosta, con i sommozzatori dei vigili del fuoco, attrezzati anche con uno scooter d’acqua, che sotto il coordinamento della Capitaneria di porto di Siracusa, ha inviato le proprie motovedette per cercare il 35enne. Poi nel pomeriggio, in prossimità di un costone roccioso, a chilometri di distanza da dove si era verificato l’incidente, il tragico ritrovamento del corpo senza vita di Vito Bugliarello. La procura di Siracusa sull’accaduto ha aperto un’inchiesta.