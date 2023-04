Un malore improvviso stronca la vita di un 40enne che lascia la moglie e tre figli

La città di Battipaglia sotto shock per la morte improvvisa, ad appena 40 anni a causa di un malore, di Raffaele Di Marco, molto noto in città per essere il fondatore di una radio locale

Il decesso è avvenuto nella giornata di sabato 22 aprile in via Etruria,a Battipaglia. La vittima dell’ennesimo malore improvviso è Raffaele Di Marco di 40 anni. L’uomo, molto in città per essere il fondatore de “Il Rione”, un’emittente radiofonica locale che opera su Facebook, mentre era in casa, è stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.

La notizia della morte del 40enne ha scosso profondamente la comunità locale, dove era molto conosciuto. Amici, familiari e conoscenti gli hanno reso omaggio sui social media, esprimendo il loro cordoglio per la sua improvvisa scomparsa.

Raffaele Di Marco lascia la moglie, Simona Spina, e i suoi tre figli: Vincenzo, Alessandro e Christopher. Il funerale si terrà oggi, lunedì 24 aprile, alle ore 8:45 presso la chiesa San Gregorio VII. La comunità di Battipaglia si unirà per dare l’ultimo saluto al fondatore de Il Rione, un uomo che ha lasciato un’impronta positiva nella vita di molte persone.