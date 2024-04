Slovacchia. Il filorusso Peter Pellegrini vince il ballottaggio ed è eletto presidente 

Peter Pellegrini è il nuovo presidente della Slovacchia, è stato eletto il 53% dei voti sconfiggendo l’ex ministro degli Esteri Ivan Korčok

La vittoria di Pellegrini consolida la coalizione di governo guidata da Robert Fico e avvicina ulteriormente la Slovacchia, verso la Russia. Secondo i risultati ufficiali pubblicati oggi domenica 7 aprile, Pellegrini nel ballottaggio di sabato ottenendo il 53% dei voti, ha sconfitto l’ex ministro degli Esteri filo europeista Ivan Korčok,

Nel primo turno delle elezioni presidenziali di due settimane fa, Korčok ha sconfitto Pellegrini ottenendo il 42,5% dei voti contro il 37%, risultato che ha reso necessario il ballottaggio.

La sua vittoria è arrivata dopo una campagna al vetriolo durante la quale il neo presidente ha accusato Korčok, pro-UE e pro-Nato, di voler trascinare la Slovacchia nella guerra Russia-Ucraina. La coalizione di Fico ha puntato sulla difesa della sovranità slovacca dagli sforzi occidentali di aumentare gli aiuti militari a Kiev. Inoltre il premier Fico si è opposto all’imposizione di ulteriori sanzioni a Mosca e il mese scorso il suo ministro degli Esteri ha incontrato il suo omologo russo in Turchia.

Milan Nič, analista del Consiglio tedesco per le relazioni estere, ha affermato che Pellegrini ha vinto “il ballottaggio sulla paura per la guerra in Ucraina e sul risentimento verso le élite filo-occidentali”, aggiungendo che Pellegrini ha presentato il suo rivale come un candidato guerrafondaio che voleva che la Slovacchia intervenisse nel conflitto ucraino.

Korčok ha detto ai sostenitori ammettendo la sconfitta: “Si scopre che puoi diventare presidente non solo diffondendo odio e fomentando le passioni, ma puoi anche vincere rendendo l’altro partito un candidato alla guerra”.

Pellegrini ha risposto promettendo che “farò di tutto affinché la Slovacchia rimanga dalla parte della pace e non della guerra, e lascerò che chiunque mi critichi per questo”.

Korčok, 60 anni, aveva invitato gli elettori a eleggerlo come contrappeso per impedire alla coalizione di Fico di avere il pieno controllo sull’esecutivo e si è candidato come indipendente, ma con il sostegno dei principali partiti liberali dell’opposizione e della presidente uscente Zuzana Čaputová.

Pellegrini, 48 anni, ha iniziato la sua carriera politica all’interno del partito Smer di Fico, ma ha rotto i ranghi con il suo mentore per formare il suo partito, Hlas, che è arrivato terzo alle elezioni parlamentari dello scorso anno. Nell’ambito dell’accordo di coalizione, Fico ha poi accettato di sostenere la candidatura di Pellegrini alla presidenza.

Il presidente della Slovacchia ha un ruolo prevalentemente cerimoniale, ma può ritardare la legislazione innescando revisioni costituzionali e ha anche il diritto di nominare e revocare i giudici della corte suprema.