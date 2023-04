Sondaggio Supermedia: Fratelli d’Italia scende al 28,8%, guadagna il Pd, stabile il M5S

Fratelli d’Italia sembra avviarsi verso una lenta discesa, fa da contraltare il Pd che pare avviato verso una lenta risalita. Non si muovono i 5 stelle

Nel sondaggio di Supermedia della settimana, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni continua a scendere lentamente e per la prima volta da novembre 2022, va sotto il 29%, attestandosi al 28,8%. Il nuovo Pd, di Elly Schlein continua – sempre lentamente – il recupero cominciato guadagnando lo 0,4% e riportandosi cosi’ sopra il 20%. In lieve crescita, un più 0,3% per Lega e Forza Italia, e + 0,2% per il Terzo Polo. Stabile il Movimento 5 stelle.

SUPERMEDIA LISTE

FdI 28,8% (-0,9%)

Pd 20,1% (+0,4%)

M5s 15,7% (=)

Lega 8,8% (+0,3%)

Terzo Polo 7,5% (+0,2%)

Forza Italia 6,9% (+0,3%)

Verdi/Sinistra 3,1% (-0,1%)

+Europa 2,2% (+0,1%)

Italexit 2,1% (=)

Unione Popolare 1,6% (-0,2%)

Noi Moderati 1,0% (=)

SUPERMEDIA COALIZIONI 2022

Centrodestra 45,5% (-0,3%)

Centrosinistra 25,4% (+0,3%)

M5S 15,7% (=)

Terzo Polo 7,5% (+0,2%)

Italexit 2,1% (=)

Altri 3,8% (-0,2%)