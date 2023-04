Tragedia del venerdì santo: 3 fratelli di 18, 14 e 10 anni, morti schiacciati da un silos dentro un auto

Una 18enne che guidava un’auto col foglio rosa e con a bordo i suoi fratellini di 14 e 10 anni, forse per una manovra errata ha urtato un silos che è crollato sul mezzo, non lasciando scampo ai tre giovani

La tragedia è accaduta dopo le 14 di ieri, venerdì 7 marzo, all’interno dell’azienda agricola, la Casagrande, in località Santa Maria Nuova, che alleva galline ubicata nelle campagne di Bertinoro, nella provincia di Forlì-Cesena. Le vittime sono i due fratelli, Marva di 10, Osama di 14 anni e la sorella Fatima di 18, di origine marocchine, residenti a Meldola, in provincia di Forlì Cesena. Secondo quanto ricostruito, la 18 enne era alla guida di un’auto e si stava esercitando in attesa degli esami per prendere la patente, nel piazzale dell’allevamento custodito dallo zio, con accanto i suoi due fratellini.

La giovane che aveva da poco preso il foglio rosa, pare durante una manovra, avrebbe urtato un silos utilizzato per i mangimi, grande oltre 20 metri cubi, che nell’urto è crollato travolgendo l’auto. Per i giovani non c’è stato scampo, troppo pesante il silos che ha schiacciato la vettura e i tre sono morti sul colpo. I tre sarebbero morti sul colpo.

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e i i vigili del fuoco che con una gru hanno rimosso il silos e il mangime che aveva sommerso la vettura, magli uomini del 118 non hanno potuto fare nulla per i tre giovani se non costarne il decesso. Presenti anche i carabinieri delle stazioni di Meldola e Bertinoro e il magistrato di turno.