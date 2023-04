Bakhmut, Wagner (Russia): “Meno del 25% ancora da ‘sgomberare’, nemico nella parte occidentale della città”

Da ieri sera si combatte nella stazione ferroviaria a Bakhmut, ma le forze ucraine ancora non lasciano la città

Filmato della “strada della morte” che porta a Bakhmut, con veicoli blindati ucraini distrutti dai droni e dall’artiglieri russa

Prosegue la battaglia per Bakhmut e l’esercito ucraino non da segni di ritirata, ma come ha dichiarato Yevgeny Prigozhin “legalmente Bakhmut è nostra”. Secondo le stime della Wagner – che oltretutto non distano molto da quelle dell’ Institute for the Study of War – : “meno del 25 percento di Bakhmut rimane da sgomberare, più del 70 percento è preso, il nemico rimane nella parte occidentale della città”.

L’arrivo del drone kamikaze russo “Lancet” sulla parte posteriore di un obicei semoventi da 155 mm ucraino

Questo risultato non ferma però le battaglie: la Wagner, che ha occupato gli edifici amministrativi del centro della città issando le proprie bandiere anche sul municipio, ora si è spostata verso le posizioni ucraine rimaste ad ovest.

Uno dei tanti Humvee ucraini distrutti a Bakhmut

“Ora la lotta per ogni casa e per ogni strada non si ferma un attimo. I “musicisti” sfondano le difese e vanno avanti, qualunque cosa accada”, dicono dall’ufficio stampa della compagnia militare privata che combatte per la Russia.

Soldati del Gruppo Wagner si stanno spostando dal centro di Bakhmut verso i quartieri occidentali della città

Gli ultimi rapporto approssimativi sulla situazione sul campo, come ha riferito lo stesso Yevgeny Prigozhin, affermano che i “wagneriti” sono riusciti a incunearsi nelle posizioni ucraine vicino alla stazione ferroviaria, dove si stanno combattendo “feroci battaglie”.

Forze Armate ucraine utilizzano ATGM americani TOW-2B montati su veicoli corazzati HMMWV sul fronte di Bakhmut

Ieri sera inoltre unità Wagner avrebbero sfondato la difesa delle Forze Armate ucraine verso l’autostrada T-0504, che conduce ai vicini insediamenti di Krasnoe e Konstantinovka. È stato riferito che al momento c’è un potente assalto alla parte occidentale della città. Si vocifera che le forze armate ucraine stiano iniziando ad allontanarsi dalle loro posizioni e ad occupare linee difensiva fuori città.

Un altro drone kamikaze “Lancet” arriva su un veicolo corazzato ucraini in direzione Bakhmut