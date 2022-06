Sortino (SR). Fuga di gas nella notte fa esplodere un’abitazione: muore un 56enne, gravemente ferita la sorella

Un uomo è morto e una donna è rimasta gravemente ustionata e si trova ricoverata in ospedale a seguito di una fuga di gas che nella notte ha fatto crollare la loro casa



La tragedia si è consumata nel cuore della notte in un’abitazione di due piani in via Carlantini, nella zona alta di Sortino. Secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco del distaccamento di Augusta, le cause della deflagrazione sono dovute all’esplosione di una fuga di gas.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco che hanno lavorato intensamente per estrarre dalle macerie della casa il corpo ormai senza vita di Vincenzo Failla, di 56 anni, operaio forestale. Salva la sorella della vittima, S. F. , grazie all’intervento dei vicini che, sfidando le fiamme alte ed il solaio della casa che stava per cedere, l’hanno soccorsa giusto in tempo per evitare il peggio. La donna è rimasta gravemente ferita e si trova ricoverata al centro ustioni del Cannizzaro di Catania. Le sue condizioni sono ritenute gravi.

Sul posto oltre ai vigili del fuco che dopo molte ore hanno domato le fiamme, sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia municipale.