Stallo esportazione grano ucraino, nessuna visita in programma di Putin in Turchia, solo una telefonata con Erdogan  mercoledì

Il presidente russo non ha in agenda nessuna visita in Turchia ma solo un telefonata fissata con Erdogan per mercoledì prossimo

Non ci sono date stabilite per una possibile visita di Vladimir Putin in Turchia, ma solo una telefonata tra il presidente russo e il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan “prevista per mercoledì”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ripreso dall’agenzia Interfax. “Non è cambiato nulla dall’altro ieri quando il presidente Putin ha risposto a questa domanda. Infatti, come ha detto Putin, una telefonata è prevista mercoledì”, ha affermato Peskov.

Smorzati ancora una volta gli “entusiasmi” di Erdogan sulla possibilità che una sua mediazione avrebbe portato Putin a rivedere il suo no secco alla fine dell’accordo sull’esportazione del grano ucraino attraverso il Mar Nero. Dopo avere consegnato a Zelensky 5 prigionieri ucraini che aveva in custodia un Turchia, Erdogan sembra uscito dalle “grazie” del presidente russo.