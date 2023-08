Stati Uniti: approvati aiuti militari per 80 milioni di dollari a Taiwan, Cina: Usa danneggia sicurezza di Taiwan

L’amministrazione statunitense del presidente Joe Biden ha infatti approvato, per la prima volta, una serie di aiuti militari degli Stati Uniti a Taiwan dal valore di 80 milioni di dollari. Cina, aiuti militari Usa danneggiano sicurezza di Taiwan

Via libera degli Stati Uniti nell’ambito del programma di assistenza ai governi stranieri e in particolare ai sensi del Taiwan Relations Act per mezzo del quali possono formalmente rifornire l’isola con dispositivi utili alla sua difesa. In precedenza, la vendita di armi da Taiwan da parte degli Usa – che da 50 anni riconoscono a livello giuridico solo la Repubblica popolare cinese – ha sempre avuto il carattere di transazione commerciale, mentre con l’attuale decisione di fornire assistenza militare diretta.

Taiwan diventa beneficiaria per la prima volta in assoluto del programma federale “Foreign Military Financing”, un fondo speciale concepito per contribuire alle capacità di difesa di Paesi alleati e amici degli Stati Uniti che la Casa Bianca finanzia con un bilancio suppletivo da cui provengono anche gli stessi fondi che vengono utilizzati per il sostegno all’Ucraina.

La decisione ha ulteriormente fatto salire la tensione tra Usa e Cina, giò da tempo ai minimo termini. Il portavoce del ministero della Difesa cinese, Wu Qian, appresa la notizia del via libera all’assistenza militare di Washington da 80 milioni di dollari usando per la prima volta il programma rivolto a governi stranieri, ha commento duramente: “Gli aiuti militari americani e le vendite di armi a Taiwan non fanno altro che nutrire il complesso militare e industriale statunitense danneggiando al tempo stesso la sicurezza e il benessere dei compatrioti di Taiwan”, ha detto Wu Qian.