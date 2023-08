Corea del Nord simula attacchi nucleari in Sud Corea e prepara piani d’invasione

Nell’ambito delle esercitazioni, due missili balistici tattici sono stati lanciati in direzione nord-est dal territorio dell’aeroporto internazionale di Pyongyang. A supervisionare le esercitazioni dello stato maggiore nordcoreano direttamene il leader Kim Jong-un

La Corea del Nord fa sul serio? Pare proprio di sì. Dopo la mini-NATO asiatica voluta dal presidente Biden di Camp David tra Usa, Giappone e Corea del Sud, oltre alla forte irritazione della Cina pare arrivare una forte ritorsione nordcoreana. La Corea del Nord ha infatti condotto recentemente esercitazioni simulando attacchi nucleari tattici su obiettivi nella Corea del Sud e predisponendo piani per l’invasione del territorio sudcoreano. A riferirlo oggi la Korea Central News Agency (KCNA).

Nell’ambito delle esercitazioni nucleari, due missili balistici tattici sono stati lanciati in direzione nord-est dal territorio dell’aeroporto internazionale di Pyongyang. Sono esplosi ad un’altitudine di 400 metri sopra gli ipotetici obiettivi. Ad assistere all’esercitazione, il leader nordcoreano Kim Jong Un in prima persona, che ha supervisionato anche un piano di esercitazioni, presentato dallo Stato maggiore dell’Esercito popolare coreano (KPA), che prevede di “deviare un attacco a sorpresa nemico e lanciare una controffensiva per catturare l’intero territorio della parte meridionale del paese”. Kim Jong Un ha visitato il centro di controllo delle esercitazioni dello stato maggiore dell’KPA il 29 agosto e ha esaminato i progressi nelle esercitazioni globali di comando e personale.

Ufficialmente però tali esercitazioni non sono state fatte contro la mini-Nato di Camp David, ma contro le esercitazioni congiunte dell’Ulchi Freedom Shield di Stati Uniti e Corea del Sud, mirate, secondo la parte nordcoreana, a creare uno scenario di attacco nucleare preventivo contro la Corea del Nord. Le manovre dell’Ulchi Freedom Shield si concluderanno oggi 31 agosto 2023 e sono iniziate il 21 agosto scorso.