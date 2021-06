Teatro. “Fornelli Ribelli” divertentissima commedia brillante scritta e diretta da Salvatore Monte

Il Teatro riparte. Il club Gruppo Teatro 13 di Sciacca è in fase di prove per l’allestimento di una nuova divertentissima commedia brillante scritta e diretta da Salvatore Monte dal titolo “Fornelli Ribelli”. In scena Katiusha Sabella, Luisa Raso, Emanuela Cecato e Valeria Friscia.

Club gruppo teatro 13 di Sciacca presenta “Fornelli Ribelli” commedia brillante con testo e Regia di Salvatore A. M. Monte. Aiuto Regia Consuelo Ciaccio, Direzione Tecnica Amindore Ambrosetti e Davide Alonge, Scene e Produzione “Club gruppo Teatro 13” di Sciacca

Sinossi

Quattro storiche amiche condividono, da sempre, la passione per la cucina tradizionale. Sebbene le loro vite, per ragioni di lavoro, sono state separate per un breve periodo, il fato vuol farle rincontrare nella caldissima Sicilia dove, unite più che mai, decidono di aprire un ristorante tipico in una delle più rinomate località turistiche dell’Isola. Le ricette siciliane diventano il loro cavallo di battaglia ma ad una di loro non è mai passata di mente un’aspirazione personale: andare in TV in un notissimo programma di cucina. Tra una pasta alle sarde ed un calamaro ripieno, tra una pasta alla norma ed un succulento fritto misto (rigorosamente preparati in scena, dal vivo), le tre amiche dovranno sostenere psicologicamente Carmela che non ha la benchè minima intenzione di rinunciare alla gloria televisiva. Lo spettacolo, tra una gag e l’altra, esalta il cibo siciliano: il pesce azzurro, i prodotti della terra ed i dolci tradizionali in una girandola di inconvenienti che catapulterà il pubblico in una cucina davvero folle e dalla mille sorprese.