Terminato l’incontro tra Putin e Kim: “Pyongyang sarà sempre schierata con Mosca sul fronte anti-imperialista”

Terminato il summit tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong Un che ha dato il suo “pieno e incondizionato sostegno” alla Russia

Lo ha riferito l’agenzia di stampa statale russa TASS. Secondo quanto riferito da Interfax. L’incontro tra il leader nordcoreano Kim Jong-un e il presidente russo Vladimir Putin nel cosmodromo di Vostochny, in Siberia, è stato suggellato da un brindisi e concluso con un pranzo ufficiale.

Kim Jong-un ha detto a Vladimir Putin che il suo Paese offre il suo “pieno e incondizionato sostegno” alla “sacra lotta” della Russia per difendere i suoi interessi di sicurezza, in evidente riferimento alla guerra in Ucraina, e ha affermato che Pyongyang sarà sempre schierata con Mosca sul fronte “anti-imperialista”.

Inoltre il leader della Nord Coreano ha promesso al presidente russo il suo aiuto nella guerra della Russia contro l’Ucraina, che nei fatti significa l’invio delle armi e munizioni richieste da Putin . “La Russia si è sollevata per proteggere la propria sovranità e sicurezza”, ha detto Kim, secondo l’agenzia di stampa Interfax. “Abbiamo sempre sostenuto e continueremo a sostenere tutte le decisioni di Putin e quelle del governo russo. Spero che saremo sempre insieme nella lotta contro l’imperialismo e nella costruzione di uno Stato sovrano”.

Oltre alle consegne di armi e munizioni dalla Corea del Nord alla Russia, secondo gli osservatori, all’ordine del giorno ci sono state anche le .questioni relative alla tecnologia missilistica, che Mosca fornirà a Pyongyang.