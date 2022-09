Terremoto a Taiwan di magnitudo 7,2 e in Giappone è allerta tsunami

Una scossa di terremoto di magnitudo 7,2 ha colpito Taiwan ed ha interessato la costa sud-orientale dell’isola, come conseguenza si teme uno tsunami in Giappone. Secondo quanto reso noto dai media locali, al momento non ci sono notizie di vittime, mentre un edificio residenziale di due piani vicino all’epicentro è crollato.

La scossa molto violenta è stata avvertita anche nella capitale Taipei. A darne notizia l’Us Geological Survey, precisando che il Giappone ha emesso l’allerta tsunami per le regioni meridionali di Miyakojima e Yaeyama. La forte scossa è stata registrata alle 14,44 (le 8,44 in Italia), circa 50 chilometri a nord della città di