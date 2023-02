Terremoto in Turchia e Siria. Il bilancio ha superato le 33mila vittime. Un bimbo di pochi anni estratto vivo dalle macerie 

Le vittime del terremoto accertate, in Turchia sono 29.605 e in Siria 3.574. il totale è apocalittico: 33.179

Hanno superato le 30 mila le vittime accertate per il terremoto in Turchia e Siria e il capo dei soccorsi delle Nazioni Unite, Martin Griffiths, ha detto che questo numero potrebbe raddoppiare. Secondo quanto comunicato dai funzionari e dai medici le persone morte in Turchia sono 29.605, mentre in Siria sono 3.574, portando il totale confermato a 33.179.

Nei due Paesi si continua a scavare senza sosta, nonostante la ragione dica che dopo tante ore difficilmente ci possa essere qualcuno ancora in vita e gli sforzi hanno dato ragione ai soccorritori: un bimbo di pochi anni è stato estratto vivo ed è fuori pericolo di vita dalle macerie di un palazzo crollato nell’Hatay. Dalle macerie di un edificio vicino pochi minuti prima è stata salvata una donna di 64 anni di nome Muzeyyen Ofkeli, anche essa in condizioni che non destano preoccupazione.

Tra le tante difficoltà c’è anche preoccupazioni per la sicurezza che hanno portato alla sospensione di alcune operazioni di aiuto. Inoltre – secondo quanto riportano i media statali turchi – si sono registrati i soliti episodi di sciacallaggio ed alcune persone sono state arrestate per saccheggio o tentativo di furto ai danni delle vittime.