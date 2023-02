Terremoto Turchia Siria: Bambina trovata viva dopo 90 ore, per liberala le è stato amputato un braccio

Il bilancio è ancora provvisorio ma terrificante: in Turchia e Siria i morti sono già oltre 21mila e più di 70 mila i feriti, ma si continua a scavare e ogni tanto un miracolo accade

Ad Hilal Bilgi, una bambina di 10 anni è stata trovata ancora viva tra le macerie di un appartamento di 7 piani a Hatay e i soccorritori per raggiungerla hanno scavato una galleria. Purtroppo per salvarla, – lo scrive il quotidiano turco Hurriyet – è stato necessario amputarle un braccio. La bambina era rimasta sotto un blocco di cemento e con l’approvazione dei parenti, per poterla estrarre le è stato amputato un braccio con un’operazione eseguita sotto le macerie. Nel sisma la bambina ha perso i genitori e i 3 fratelli.