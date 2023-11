Terzo giorno di tregua: Israele libera 39 palestinesi, Hamas rilascia 18 ostaggi tra cui un russo su richiesta di Putin

”In omaggio agli sforzi del presidente Vladimir Putin ed in un segno di rispetto per la posizione della Russia sulla questione palestinese, abbiamo rilasciato uno dei detenuti che ha cittadinanza russa”

Lo ha affermato Hamas, citato dalla radio pubblica israeliana Kan. Hamas ha dichiarato si apprezzare la Russia per la posizione sullaPalestina e che è stato “liberato cittadino russo per ringraziare Putin”. L’agenzia Tass riferisca che il rilascio sarebbe stato deciso “su richiesta di Putin”.

Media israeliani confermano che Hamas ha consegnato 18 ostaggi, alla Croce Rossa. 4 thailandesi e 14 israeliani, 9 dei quali bambini, tra cui Abigail Mor Edan, la bimba israelo-americana di 4 anni i cui genitori sono stati uccisi negli attacchi di Hamas il 7 ottobre e liberata. Lo riferisce la tv israeliana Canale 13. Una fonte della sicurezza al valico di Rafah e una fonte della Mezzaluna Rossa hanno detto che saranno trasferiti dalla sicurezza egiziana, per essere consegnati alla parte israeliana, al valico di Kerem Shalom. Saranno poi trasferiti in aereo ad una base israeliana e in poi in ospedale.

Gli ostaggi liberati oggi da Hamas “sono in buone condizioni”: lo ha detto Eli Bin, il direttore del Magen David Adom, corrispondente israeliano della Croce rossa. “Sono adesso diretti da Gaza verso il confine con l’Egitto” ha aggiunto, dopo aver ricevuto un primo aggiornamento dalla Croce Rossa. Solo una degli ostaggi israeliani liberati oggi da Hamas e’ stata trasportata in elicottero in ospedale “in gravi condizioni”. Lo ha fatto sapere l’esercito israeliano. Secondo i media locali, si tratta di Alma Avraham, di 84 anni.

Questa la lista degli ostaggi israeliani rilasciati oggi da Hamas, resa nota dall’ufficio del primo ministro israeliano: Avigail Idan (4 anni); Alma Avraham (84); Aviva Adrian Siegal (62); Hagar Brodetz (40); Ofri Brodetz (10);Yuval Brodetz (8); Uriah Brodetz (4); Hen Goldstein-Almog (48); Agam Goldstein-Almog (17); Gal Goldstein-Almog (11); Tal Goldstein-Almog (8); Dafna Elyakim (15); Ela Elyakim (8); Ron Kriboy (25), doppia cittadinanza di Israele e Russia.

Israele in cambio, ha liberato dal carcere 39 minorenni palestinesi. L’Autorità Palestinese per gli Affari dei Prigionieri e degli Ex-Detenuti ha annunciato i nomi dei 39 detenuti del terzo gruppo che sarà rilasciato oggi, come parte dello scambio con gli ostaggi israeliani, sottolineando che sono tutti minorenni, la maggior parte provenienti da Gerusalemme.