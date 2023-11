L’Italia dopo 47 anni vince la Coppa Davis 2023 e conquista il trofeo per la seconda volta nella storia

l’Italia del tennis piazza la sua seconda bandierina nell’albo d’oro, dopo il Cile 1976. L’Italia ha vinto la Coppa Davis 2023, è il nuovo campione del mondo a squadre

A Malaga, gli azzurri battono in finale l’Australia per 2-0 grazie ai successi di Matteo Arnaldi, che supera in 3 set Alexei Popyrin (7-5, 2-6, 6-4), e di Jannik Sinner, che piega Alex De Minaur per 6-3, 6-0. L’Italia conquista l”insalatiera d’argento’ a 47 anni dall’impresa di Adriano Panatta, Corrado Paolo Bertolucci e Tonino Zugarelli che, guidati dal capitano Nicola Pietrangeli, la vinsero in Cile.

Il protagonista assoluto del trionfo di Malaga è Jannik Sinner. Nei quarti di finale contro l’Olanda e in semifinale contro la Serbia di Novak Djokovic, il numero 4 del mondo conquista ‘un punto e mezzo’, con le vittorie in singolare e nel doppio in coppia con Lorenzo Sonego.

In finale, Sinner non deve fare gli straordinari: è sufficiente vincere il match contro De Minaur, sconfitto dal 22enne altoatesino in tutti i 6 confronti diretti.

“E’ una vittoria particolare, speciale. Sapevamo di avere un ottimo gruppo. Dico grazie a tutti gli italiani e a tutto il pubblico che ci ha creduto anche quando le cose sono andate male. Io ho portato tanta energia da Torino” dopo le Atp Finals. “Ieri eravamo ad un punto dall’essere fuori e oggi siamo qui ad alzare la Coppa”, dice Sinner a Sky Sport dopo il trionfo.