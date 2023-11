Sciacca. Scontro tra una Punto e una moto: un giovane di 25 anni muore sul colpo, ferita la fidanzata

Un tragico incidente stradale si è verificato nella serata, nello scontro tra un’auto e una moto un giovane è morto: inutili i soccorsi

L’incidente si è verificato nella serata di oggi, domenica 26 novembre.in via Rodolfo Morandi, a Sciacca. La vittima è un Andrea Di Pisa di 25 anni. Secondo una prima ricostruzione, il giovane e la fidanzata erano bordo di una moto Yamaha, quando per cause in in corso di accertamento, si sono scontrati con una Fiat Grande Punto guidata da una donna, Nel violentissimo impatto il 25enne è morto, mentre la fidanzata è rimasta ferita.

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, che nulla hanno potuto fare per il 25enne se non costatarne il decesso, ed hanno soccorso la ragazza rimasta ferita che è stata trasporta all’ospedale di Sciacca. La prognosi è riservata. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente è stata eseguita dagli agenti della polizia di Stato.