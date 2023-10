The Telegraph: L’Inghilterra schiererà per la prima volta le sue truppe in Ucraina a protezione  navi da trasporto grano

La Gran Bretagna ha annunciato che le sue truppe saranno di stanza in Ucraina per la prima volta con compiti di addestramento dei soldati ucraini e la Marina britannica potrà aiutare a proteggere le navi da trasporto del grano

Lo ha detto il ministro della Difesa britannico, Grant Shapps, in un’intervista al Telegraph. Secondo il ministro questo sarebbe necessario per non utilizzare le basi in Gran Bretagna e in altri membri della NATO. “Il dispiegamento di truppe britanniche in Ucraina o la fornitura di supporto navale nel Mar Nero significherebbe una significativa escalation del coinvolgimento della Gran Bretagna nel conflitto.

Le parole di Shapps sembrano segnare un cambiamento nell’approccio del governo alla discussione pubblica di dispiegamento contingente”, si legge nell’articolo del Telegraph. Un’azione quella britannica, molto pericolosa che potrebbe significare l’ingresso della Nato nel conflitto, sopratutto se Mosca colpirà militari inglesi.