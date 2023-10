Ucraina. Massiccio attacco russo: esplosioni a Zaporizhzhia, Odessa, Kharkiv e allarme in molte regioni

Una domenica da dimenticare per i vertici militari ucraini, dopo le notizie dello stop ai finanziamenti Usa e alla vittoria in Slovacchia del filorusso Robert Fico, nella notte un massiccio attacco con droni e missili in tutta l’Ucraina è stato scatenato da Mosca

Una serie di esplosioni ha avuto luogo nella notte anche nella città di Zaporizhzhia. Colpiti infrastrutture energetiche e gasdotti. Lo riportano i media locali. In precedenza erano state segnalate deflagrazioni anche a Kharkiv. Le regioni interessate dall’allerta sono quelle di Zaporizhzhia, Odessa, Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Mykolaiv, Poltava, Sumy, Kharkiv, Khmelnytskyi, Cherkasy, Chernihiv, Donetsk e Kherson.

A Odessa è in corso un massiccio attacco aereo russo con missili, droni, udite forte esplosioni sulla città e nel distretto. La notizia è confermata anche dall’agenzia russa Tass. “A Odessa si sono verificate una serie di esplosioni – scrive la Tass – nella regione è stato dichiarato un allarme antiaereo”. L’Aeronautica militare ucraina conferma che droni da combattimento russi, probabilmente Shahed, sono sulla regione di Odessa. Secondo i militari ucraini, il sistema di difesa aereo è operativo contro i droni nemici nella regione di Dnipropetrovsk. L’allarme aereo è stato comunque annunciato in tutte le regioni meridionali.

Kiev fa sapere che “nella notte sono stati abbattuti 16 droni russi Shahed su 30, lanciati dai russi su tutto il Paese”. Lo riporta l’Aeronautica militare su Telegram. Almeno 15 ‘Shahed’ sono stati intercettati nel sud, di cui 14 a Odessa e uno a Mykolaiv come ha riferito a United News Natalia Gumenyuk, portavoce delle Forze di difesa del sud, come riporta Ukrainska Pravda.

Secondo la portavoce, le regioni meridionali sono state attaccate con raid misti di droni che i russi hanno cercato di lanciare in modo tale da confondere i percorsi per mettere alla prova il più possibile il sistema di difesa aerea di Kiev. Humeniuk ha fatto notare che un magazzino è stato colpito nella regione di Mykolaiv. Le macerie sono state rimosse e l’incendio è stato spento, ma non ci sono informazioni sulle vittime.

Sulla regione di Kherson nella notte i russi hanno sganciano 10 bombe aere, anche la periferia della città è stata bombardata: quattro civili sono rimasti feriti e un altro è ancora sotto le macerie. Lo ha riferito il capo militare regionale Alexander Tolokonnikov in onda su “United News”, aggiungendo che nell’ultima settimana “gli occupanti hanno sganciato sulla regione 166 bombe aeree provocando una grande distruzione. Il numero di attacchi aerei è notevolmente aumentato”.

Anche i magazzini del grano in Ucraina centrale colpiti. Un massiccio attacco con droni è stato lanciato nella notte dall’esercito russo sulla regione di Cherkasy, in Ucraina centrale, sono state colpite strutture dove viene immagazzinato il grano, le esplosioni hanno provocato incendi di vaste proporzioni. Lo ha riferito il governatore Igor Taburets, citato dai media ucraini. “Di notte, il nemico ha attaccato massicciamente la regione di Cherkasy con droni. Le infrastrutture industriali di Uman sono state colpite. Di conseguenza sono scoppiati incendi nei magazzini. In particolare, dove veniva immagazzinato il grano”, ha detto.