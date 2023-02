Tina muore improvvisamente a 28 anni: tre giorni fa aveva festeggiato la promessa di matrimonio con il suo Antonio

Una ragazza di 28 anni improvvisamente si è sentita male ed è stata ricoverata in ospedale dove è morta. Appena tre giorni fa aveva festeggiato la promessa di matrimonio con il suo fidanzato

Tina Cantore una ragazza di appena 28 anni di Afragola, città della provincia di Napoli, ieri è morta dopo essere stata colta da un malore improvviso. Tre giorni fa, appena dopo avere festeggiato la proposta di matrimonio con il suo fidanzato Antonio, improvvisamente ha accusato un forte mal di testa. La ragazza è stata portata un ospedale, dove è stata sottoposta ad un intervento di urgenza che purtroppo non le ha salvato la vita: la 28enne è deceduta.

Tina Cantore a maggio dove convolare a nozze con il suo fidanzato per costruire un futuro insieme a lui, ma il destino ha deciso diversamente. La notizia della sua morte improvvisa ha sconvolto l’intera comunità cittadina e sui social media, molti amici e conoscenti di Tina hanno espresso il proprio dolore e la propria incredulità per quanto accaduto. La sorella Anna ha voluto esprimere il proprio dolore con un messaggio toccante sui social, in cui ha sottolineato come la scomparsa della sorella abbia distrutto il cuore della sua famiglia.